População de Botucatu será vacinada contra a covid-19

A população adulta da cidade de Botucatu, no interior paulista, será vacinada em breve contra a covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que os 106 mil residentes com mais de 18 anos sejam imunizados com a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca.

A imunização faz parte de uma ação em parceria com a Universidade de Oxford, laboratório AstraZeneca, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fundação Gates, Universidade Estadual Paulista (Unesp) e prefeitura de Botucatu. Além da vacinação, será feita a testagem de todos os casos suspeitos de covid-19. Também será desenvolvido o sequenciamento genético dos vírus de todos que forem positivos.

Assim, o estudo, com estimativa para durar oito meses, deverá avaliar a efetividade da vacina contra as diferentes variantes do novo coronavírus. O trabalho também vai comparar os resultados da vacinação em massa contra o novo coronavírus. A data do início da imunização deve ser divulgada nos próximos dias.