Covid-19: DF começa a vacinar hoje pessoas com 62 e 63 anos

O Distrito Federal começa hoje (23) a vacinar pessoas com 62 e 63 anos contra a covid-19. Pelos cálculos do Governo do Distrito Federal (GDF), cerca de 45 mil pessoas estão nesta faixa etária.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, informou que o planejamento inicial era vacinar esse público no sábado (24). No entanto, o comitê de operacionalização da vacinação contra a covid-19 decidiu antecipar.

“As doses chegaram ao DF às 2h e, desde a chegada até a Rede de Frio, a equipe trabalhou durante a madrugada conferindo a remessa e dividindo o quantitativo para ser enviado para cada região de saúde. No início da manhã, as doses foram distribuídas para os núcleos regionais para envio aos pontos de vacinação”, explicou, em nota.

Segunda dose da AstraZeneca

Também nesta sexta-feira, os idosos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, em fevereiro, começarão a ter o reforço. Os 52 pontos de vacinação existentes estarão abertos para esse público completar o esquema vacinal, conforme indica o cartão de vacina. A expectativa é vacinar com o reforço cerca de 34 mil pessoas apenas hoje.

Estoques

Em entrevista coletiva ontem (22), representantes do GDF afirmaram que há estoques suficientes para atender todas as pessoas entre 62 e 63 anos na capital do país.

“O DF recebeu 31,2 mil doses. Mas tínhamos doses de reserva técnica e também outras quantidades que não foram utilizadas no momento dessas vacinações que temos realizado desde o fim do mês de janeiro. O quantitativo é suficiente tanto para D1 (dose 1) quanto para D2”, disse o secretário de saúde, Osnei Okumoto, na entrevista coletiva.

Segundo o secretário da Casa Civil do governo do DF, Gustavo Rocha, foram montados mais pontos de vacinação do que os utilizados no último fim de semana. Parte destes agora será apenas para ida de carro (drive thru), outra apenas a pé e outras de caráter misto.

Okumoto acrescentou que hoje (23) 34 mil pessoas de outros grupos prioritários ficaram aptas a receber a segunda dose da vacina.

De acordo com o Governo do Distrito Federal, até o momento 566.412 vacinas foram aplicadas, sendo que 375.706 pessoas receberam a primeira dose e 190.706 a segunda dose.