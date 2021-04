DF começa a vacinar pessoas com 62 e 63 anos de idade no sábado

O Distrito Federal começa neste sábado (24) a vacinar pessoas na faixa de 62 a 63 anos de idade contra a covid-19. Pelos cálculos do Governo do Distrito Federal, cerca de 45 mil pessoas estão nesta faixa etária.

O GDF informou que há estoques suficientes para atender todas as pessoas nessa faixa etária na capital do país.

“O DF recebeu 31,2 mil doses. Mas tínhamos doses de reserva técnica e também outras quantidades que não foram utilizadas no momento dessas vacinações que temos realizado desde o fim do mês de janeiro. O quantitativo é suficiente tanto para D1 quanto para D2”, disse o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Ontem (21), o governador Ibaneis Rocha havia anunciado 80 mil novas doses. Contudo, o quantitativo efetivo ficou menor do que o informado.

De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, foram montados mais pontos de vacinação do que os utilizados no último fim de semana. Parte desses postos será apenas para ida de carro (drive thru), as demais a pé e de caráter misto.

O secretário Osnei Okumoto disse que a partir de sexta-feira (23) 34 mil pessoas de outros grupos prioritários estarão aptas a receber a segunda dose da vacina.

Vacinas

O Distrito Federal já recebeu 712.310 doses de vacinas, sendo 536.560 da CoronaVac e 175.750 da Oxford/AstraZeneca. Até hoje, foram aplicadas 549.269 doses, sendo 371.394 da primeira dose e 177.875 da segunda dose.