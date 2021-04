Prefeitura do Rio amplia vacinação para pessoas com comorbidades

A vacinação contra a covid-19 no município do Rio de Janeiro será ampliada a partir da semana que vem, alcançando pessoas com comorbidades, deficiências permanentes e trabalhadores de serviços essenciais com menos de 60 anos. Para receber as doses, no entanto, será necessário reunir documentos para comprovar a condição médica ou vínculo profissional, e ficar atento ao calendário de vacinação, que continuará separado por faixa etária e gênero.

Para ser imunizado, todos precisam apresentar documento de identidade, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Os trabalhadores incluídos no grupo prioritário são os profissionais da saúde, educação, serviços de limpeza urbana, policiais militares e civis, guardas municipais, bombeiros e agentes penitenciários.

Todos devem estar na ativa, o que deve ser comprovado com a apresentação dos três últimos contracheques ou de declaração assinada pela instituição em que trabalham. Quem optar por entregar a declaração, deve estar ciente de que ela ficará retida na unidade de saúde.

Comorbidades

A lista completa e detalhada das condições clínicas consideradas comorbidades em caso da covid-19 está na página da prefeitura.

As doenças definidas como comorbidades são diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.

Para comprovar uma dessas condições, será necessário levar ao posto de vacinação atestado ou recomendação médica ou apresentar as três últimas prescrições/receitas médicas da medicação de uso contínuo necessária para o tratamento da comorbidade.

Pessoas com deficiência

A vacinação de pessoas com deficiência e incluídas nas faixas etárias com início na semana que vem vai abranger deficiências físicas, auditivas, intelectuais, psicossociais, visuais, múltiplas e transtorno do espectro autista.

Será exigido dessas pessoas laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, receituário ou outros documentos que comprovem a condição.

Faixa etária

A vacinação dos grupos prioritários vai começar pela seguinte ordem na semana que vem:

26/04 (segunda-feira): Mulheres com 59 anos

27/04 (terça-feira): Homens com 59 anos

28/04 (quarta-feira): Mulheres com 58 anos

29/04 (quinta-feira): Homens com 58 anos

30/04 (sexta-feira): Mulheres com 57 anos

01/05 (sábado): Homens com 57 anos

Pessoas que estão dentro dessas faixas etárias mas não fazem parte dos grupos prioritários, não devem buscar os postos de vacinação.