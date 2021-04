Governo do Rio de Janeiro prorroga medidas restritivas até 26 de abril

O governo do estado do Rio de Janeiro prorrogou até o dia 26 de abril as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 no estado. Segundo o decreto publicado hoje (20) no Diário Oficial do estado, continuam proibidos o funcionamento de casas de shows, boates e a realização de festas e eventos de qualquer natureza.

Bares, restaurantes e lanchonetes estão autorizados a funcionar apenas com clientes sentados e com o limite de 40% da sua capacidade, assim como shopping centers, academias de ginástica e salas de cinema.

As práticas desportivas individuais ao ar livre como ciclismo e caminhada estão permitidas, bem como a permanência na praia.

Nos municípios que estabeleceram medidas mais restritivas que as do governo estadual, valem as regras mais rigorosas.

Prefeitura

A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro prorrogou as medidas de restrição para o combate à pandemia até o dia 27 de abril. O banho de sol na areia das praias continua proibido. Os ambulantes estão proibidos de trabalhar nas areias e não é permitido estacionar na orla. Está autorizado o funcionamento presencial de bares e restaurantes até as 21h.