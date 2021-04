Anvisa autoriza uso de coquetel anticovid recebido por Trump

A Diretoria Colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu, nesta terça-feira (20), autorização para o uso emergencial do coquetel de anticorpos monoclonais contra a covid-19, produzido pela empresa Regeneron e comercializado pela farmacêutica Roche.

O coquetel ficou conhecido após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump usar a medicação quando foi infectado com covid-19, em outrubro do ano passado.

Os medicamentos casirivimabe + imdevimabe foram liberados para uso somente em ambientes hospitalares (via endovenosa), em pacientes pediátricos acima de 12 anos e adultos, com no mínimo 40 kg, que não necessitem de suporte ventilatório e que tenham alto risco de desenvolver forma grave da doença.

De acordo com apresentação de Gustavo Mendes, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anivsa, o reng-cov 2 apresentou uma redução substancial no número de pacientes hospitalizados e mortes, no caso de infectados sintomáticos e com comorbidade. Além de apresentar uma diminuição da carga viral significativa dos doentes.

O coquetel casirivimabe + imdevimabe também se mostrou eficaz nos estudos laboratóriais contra a variante amazônica. Agora espera os resultados dos estudos clínicos, mas as respostas iniciais são positivas.

O reng-cov 2 é o segundo medicamento aprovado pela Anvisa para o tratamento da covid-19. O primeiro foi o remdesivir, em 12 de março deste ano.