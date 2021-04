Covid-19: Saiba o que fazer se tiver contato com uma pessoa infectada

Com o agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil, o país tem registrado recordes diários não só do número de mortes pela doença, mas também de novos casos diagnosticados, chegando a registrar mais de 100 mil em apenas um dia.

Então, o que fazer caso tenha contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus? Segundo a infectologista Claudia Maruyama, do Hospital San Genaro, em São Paulo, não é preciso se isolar de imediato.

A especialista explica que caso o contato tenha ocorrido por mais de 15 minutos, com uma distância menor que 1m, em um ambiente fechado e sem ventilação, o recomendado é que a pessoa mantenha vigilância por 10 a 14 dias.

“Se evoluir para sintoma gripal, perda de paladar e olfato, é preciso procurar uma avaliação médica e contar sobre o contato com o infectado”, afirma Claudia. Segundo a médica, os sintomas começam a aparecer a partir do sétimo dia após o contato.

“Se é uma pessoa com quem não há um contato direto, como alguém de outro setor no trabalho, por exemplo, então você não é considerado um contactante de um caso confirmado”, explica Claudia.

Quando fazer o teste PCR?

O teste PCR, considerado “padrão ouro” e mais eficiente para diagnosticar a covid-19, deve ser realizado caso os sintomas persistam por até dois dias. De acordo com a infectologista, o teste serve para identificar se a pessoa está com a doença no momento do exame.

Para saber se contraiu o coronavírus de maneira assintomática, ou com sintomas leves sem agravamento do caso, a recomendação da especialista é que seja feito um exame sorológico até 10 dias após o surgimento dos sintomas.