DF começa a vacinar pessoas acima dos 66 anos de idade no sábado

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou hoje (1º) que a vacinação contra a covid-19 será ampliada para as pessoas acima de 66 anos de idade a partir de sábado (3). Para se vacinar não é preciso agendar, basta comparecer a um ponto de vacinação, inclusive aos fins de semana.

No Twitter, Ibaneis escreveu que o planejamento era aumentar para os 65 anos a faixa etária de vacinação, mas que não foi possível por “dificuldade de abastecimento de vacinas”. Ele disse esperar que o Ministério da Saúde “possa liberar uma nova remessa o mais breve possível”.

Uma remessa de 116 mil doses deve ser recebida pelo Distrito Federal até a sexta-feira (2), mas devido a uma redução nas previsões de entregas para abril, o governo distrital decidiu reservar todos os imunizantes para a segunda dose de quem já recebeu a primeira.

“Diante desse fato, estamos buscando alternativas para não interromper a vacinação por faixa etária, redimensionando o pequeno estoque que ainda temos”, escreveu Ibaneis Rocha. O GDF vinha aumentando de dois em dois anos a faixa etária de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, foram recebidas até o momento 448.410 doses pelo governo local, das quais 415.980 já foram distribuídas aos pontos de vacinação. O número de vacinados é de cerca de 302 mil pessoas, de acordo com dados atualizados às 19h de quarta-feira (31). Entre os atendidos, 77.222 receberam a segunda dose.

Óbitos

Ontem (31), o DF bateu recorde no número de mortos por covid-19 confirmados em 24 horas, com 117 óbitos. Desses, 11 morreram na quarta-feira (31), enquanto as demais pessoas morreram ao longo do mês, mas só agora tiveram o diagnóstico confirmado.

De acordo com o último boletim divulgado pela pasta da Saúde, o DF acumula 6.029 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. O total de infectados até o momento é de 344.364 pessoas.