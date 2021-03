Governo acerta novos voos de Portugal para repatriar brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou nesta sexta-feira (26) que está previsto um novo voo de repatriação de brasileiros no próximo dia 30, vindo de Lisboa, em Portugal. A viagem será realizada pela companhia aérea Azul, conectando a capital portuguesa ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). No próximo dia 27 de março, também está previsto um voo de repatriação de Lisboa, operado pela Latam, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Assim como os quatro voos já realizados desde o início do ano (três da TAP e um da Latam), que transportaram 733 cidadãos brasileiros de volta ao Brasil, as novas operações da Latam e da Azul têm caráter privado. Os interessados devem verificar diretamente com as companhias aéreas a marcação ou eventual reaproveitamento de bilhetes. Segundo o governo brasileiro, tendo em vista o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto de Lisboa os passageiros com bilhetes confirmados pelas companhias.

Ainda segundo a pasta, a embaixada do Brasil em Lisboa e os consulados-gerais em Porto e Faro poderão prestar assistência aos brasileiros que desejarem retornar.