Ministério suspende mudança que derrubou nº de mortes por covid

Movimento de ambulâncias no Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo - (Foto: BRUNO ROCHA / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO - 19/03/2021)

O Ministério da Saúde suspendeu nesta quarta-feira (24) o preenchimento obrigatório de campos de identificação no sistema Sivep Gripe após uma queda artificial no número de óbitos por covid-19 no Estado de São Paulo.

Na última terça-feira (23) o ministério havia alterado os critérios de registros de óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no sistema. Passou a ser obrigatório o preenchimento de campos como CPF, número de cartão nacional do SUS e se o paciente é ou não estrangeiro, de acordo com o governo paulista.

A medida, segundo o governo estadual, não foi informada previamente pelo órgão federal, e não permitiu que as prefeituras tivessem um período de transição.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram reportados no sistema oficial do Ministério da Saúde no estado de São Paulo 281 óbitos, contra 1.021 de segunda-feira (22). O número não corresponde ao total real de mortes.

Em nota, nesta quarta-feira (24), o Ministério da Saúde informou a suspensão do preenchimento obrigatório de alguns campos de identificação, como número do CPF ou o número do Cartão Nacional do SUS, e se o cidadão for de nacionalidade estrangeira.

A medida foi realizada após solicitação do Conass e Conasems pela ausência de comunicado aos estados e municípios em tempo oportuno.