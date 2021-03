Saúde entrega 2,8 milhões de medicamentos para "kit intubação"

O Ministério da Saúde começou a distribuir, na última terça-feira (23), 2,8 milhões de medicamentos para todo o Brasil do "kit intubação", usado nos pacientes graves de covid-19.

De acordo com a informação da Secretaria de Comunicação Social, os insumos estão sendo entregues e divididos de acordo com informações do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais (Conasems) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As três entidades apresentam dados semanais sobre a disponibilidade dos medicamentos de intubação e sobre a produção e venda dos fabricantes em todo o país.

A compra dos remédios aconteceu após o alerta de Estados e Municípios para a falta de estoques dos medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes mais graves de covid-19.