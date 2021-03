Ministério autoriza uso de todas vacinas disponíveis para 1ª dose 

O Ministério da Saúde autorizou na tarde deste domingo (21), que todas as vacinas disponíveis sejam aplicadas na primeira dose, inclusive as que estão armazenadas nos Estados e Municípios para reforço já devem ser usadas.

No último sábado, o ministro Eduardo Panzuello tinha autorizado uso para a primeira dose somento do lote de 5 milhões de imunizantes, que está sendo distribuindo desde hoje.

De acordo com o comunicado do Ministério, a antecipação foi possível devido à confirmação de novas entregas do Instituto Butantan, produtor da CoronaVac, e da Fiocruz, responsável pela Oxford. As duas instituições acelaram a produção, após confirmação da chegada de matéria-prima (IFA) da China.

As decisões têm o objetivo de acelerar a vacinação no Brasil, considerada lenta por especialistas e médicos brasileiros. "Com a liberação para aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vamos conseguir dobrar a aplicação esta semana, imunizando uma grande quantidade da população brasileira, salvando e protegendo mais vidas” afirmou o ministro Pazuello.

O Brasil está com 11,9 milhões de infectados, 292.752 mortos e quase 12 milhões de pessoas receberam a primeira dose de vacina.