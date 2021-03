Saúde distribui 5 milhões de vacinas e libera todas para 1ª dose

O Ministério da Saúde anunciou nas sábado (20) a distribuição de mais cinco milhões de doses de vacinas contra a covid-19 e orientou Estados e Municípios a aplicar todos os imunizantes como primeira dose. Não será mais necessário reservar metade do lote para a segunda dose.

A ação é uma tentativa de acelerar a vacinação. De acordo com o Ministério, as mudanças de orientação acontecem porque a expectativa é começar a receber doses semanais da Fiocruz. Nesta semana, a Fundação já entregou um lote de imunizantes fabricados no Brasil, com Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado da China.

No dia 21 de fevereiro, os estados já tinha recebido a indicação de não reservar doses para aplicar o reforço na população. Mas, três dias depois, o Ministério recuou e orientou que todos deveriam reservar CoronaVac para o reforço três ou quatro semanas após primeira dose.

No acordo com a Fiocruz, o combinado é a entrega de 3,8 milhões da Oxford ainda em março. A Fundação aguarda a chegada de IFA que já liberados pela China.

Por enquanto, a recomendação do Ministério são somente para as vacinas que serão entregues a partir de amanhã.