Falta remédio para intubação, diz entidade de hospitais privados

Equipe médica faz intubação em UTI para tratamento da Covid-19 do Hospital Albert Einstein, em São Paulo - (Foto: Eduardo Anizelli/ Folhapress - 09.02.2021)

A Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) relatou que faltam de medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes com covid-19 no Brasil, como os sedativos necessários para intubação.

A entidade fez uma pesquisa entre seus associados - um recorte com 40 respondentes - que indicou baixa dos estoques. Há medicamentos com reserva de apenas cinco dias, em média, como é o caso do propofol, o atracúrio e o cisatracurio.

Em resposta, a Anvisa ( Agência Nacional de Vigilância Sanitária ) se comprometeu a facilitar processos como medida emergencial, além de revisar Resoluções da Diretora Colegiada que dizem respeito à importação e prova negativa do desabastecimento.

A Anahp está trabalhando para ajudar a encontrar alternativas para o desabastecimento do mercado, em parceria com demais entidades e órgãos competentes, porém, a associação reforça a necessidade de atenção por parte da população para as regras de isolamento social, que são fundamentais neste momento crítico da pandemia.