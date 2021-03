Hospital de campanha do Exército recebe pacientes em Porto Alegre

© Centro de Comunicação Social do Exército

O hospital de campanha montado pelo Exército em Porto Alegre começou a receber os primeiros pacientes hoje (19). As tendas foram montadas anexas ao Hospital da Restinga, na zona sul da capital gaúcha, que encontra-se sobrecarregado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, o espaço de 144 m2 tem capacidade para abrigar 12 leitos clínicos e oito de UTI. A estrutura foi transferida de Manaus para a capital gaúcha pela Força Aérea Brasileira (FAB) neste mês. A transferência atendeu uma solicitação do governo do Rio Grande do Sul.

De acordo com o boletim mais recente da prefeitura de Porto Alegre, divulgado ontem (18), a taxa de ocupação dos leitos disponíveis para tratamento da covid-19 no estado encontra-se em 114,15%, com 276 pacientes em emergências aguardando vaga em leitos.

Até a noite de quinta-feira, Porto Alegre contabilizou 122.876 contaminados pela covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 1.129 foram confirmados nas 24 horas anteriores à divulgação dos dados. Até o momento, houve 2.890 mortes na capital gaúcha, 59 dos quais registradas ontem.