Você e o Doutor: Como prevenir as doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares, que englobam doenças do coração e dos vasos sanguíneos, matam mais de 360 mil pessoas por ano no país, o que equivale a cerca de 1 pessoa por dia. Doenças do coração matam seis vezes mais do que o câncer de mama.

Neste episódio, o médico Antonio Sproesser explica como ocorre o infarto e seus graus de gravidade, quais são os exames preventivos e os principais tratamentos. "Manter o peso dentro dos limites normais, ter cuidado com o cigarro e o álcool e comer menos gordura fazem parte da prevenção. E, mulheres, cuidado com a pílula anticoncepcional", afirma.

Ela ainda aponta os riscos da hipertensão e da arritimia cardíaca e aborda a insuficiência cardíaca, que tem diversas causas, entre elas a doença de Chagas, que pode ser transmitida pelo açaí contaminado por fezes do barbeiro, inseto transmissor da doença.