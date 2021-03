Covid-19: pessoas de 70 e 71 anos serão vacinadas a partir do dia 29

Idosos com idades entre 70 e 71 anos serão vacinados contra a covid-19 a partir do dia 29 deste mês no estado de São Paulo. O anúncio foi feito hoje (15) pelo governo paulista. A expectativa é vacinar cerca de seiscentas mil pessoas que estão nessa faixa etária.

Hoje, São Paulo iniciou a vacinação de idosos entre 75 a 76 anos: cerca de 420 mil pessoas. Já na próxima segunda-feira (22), serão imunizadas pessoas entre 72 a 74 anos.

A campanha de vacinação contra a covid-19 teve início no dia 17 de janeiro em São Paulo, com a aplicação de doses em profissionais da área da saúde, indígenas e quilombolas. No início de fevereiro, as doses começaram a ser aplicadas em idosos.

Segundo o Vacinômetro, 3.922.440 doses de vacina contra a covid-19 já foram aplicadas em todo o estado, sendo que 1.086.687 delas correspondem à segunda dose.

Pré-cadastro

Para ser atendido mais rapidamente, o governo recomenda fazer o pré-cadastro no site Vacina Já, que economiza o tempo de atendimento em até 90%.

O pré-cadastro não é obrigatório, e quem não puder preenchê-lo poderá se vacinar normalmente, informando os dados presencialmente no momento da vacinação.