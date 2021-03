Covid-19: Brasil tem 1.997 mortes e 76.178 novos casos em 24 horas

O Brasil registrou em 24 horas 1.997 óbitos em consequência do novo coronavírus. A soma de pessoas que não resistiram à doença subiu desde ontem para 277.102.

Ainda há 2.987 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

O número de casos confirmados desde o início da pandemia chegou a 11.439.558. Entre ontem e hoje, foram registrados 76.178 novos diagnósticos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O número de pessoas recuperadas superou a marca dos 10 milhões, com 10.036.947. Já a quantidade de pessoas com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.125.509.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (63.965), Rio de Janeiro (34.304), Minas Gerais (20.506), Rio Grande do Sul (14.885) e Paraná (13.492). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.117), Amapá (1.181), Roraima (1.232), Tocantins (1.660) e Sergipe (3.105).