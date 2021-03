'Jornal da Record' discute um ano de pandemia no Clubhouse

Celso Freitas é um dos mediadores do bate-papo - (Foto: Edu Moraes/Record TV)

O Jornal da Record discute, nesta quinta-feira (11), às 21h, o primeiro ano após a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretar a pandemia do novo coronavírus. O debate vai acontecer no Clubhouse, rede social baseada em bate-papos de áudio.

A sala Histórias e Versões #2: a situação da pandemia no Brasil será moderada pelos apresentadores Celso Freitas e Eduardo Ribeiro e terá a participação dos repórteres Clayton Pascarelli, de Manaus, e Thais Furlan, de São Paulo.

>> Clique aqui para acessar a sala do JR no Clubhouse

A proposta é dividir experiências vividas por jornalistas, um médico da linha de frente no combate à doença e um empresário que sofre as consequências econômicas.

O Clubhouse é uma plataforma de chats de áudio recém-lançada e, por enquanto, está disponível apenas nos celulares com sistema iOS. As salas de conversa trazem à tona notícias do dia e conteúdos e assuntos dos mais diversos.

A estreia do jornalístico na rede social foi na última semana, com o tema Bastidores das grandes reportagens. Vale lembrar que o JR foi o primeiro telejornal do Brasil a ingressar no TikTok, plataforma onde tem feito muito sucesso.