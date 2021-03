Em SP, vacinação de idosos entre 72 e 74 anos começa em 22 de março

Idosos com idade entre 72 e 74 anos começam a ser vacinados contra a covid-19 a partir do dia 22 de março, informou hoje (10) o governo paulista. Esse público é composto por cerca de 730 mil pessoas em todo o estado. Já na próxima segunda-feira (15), começa a vacinação de idosos com idade entre 75 e 76 anos.

O público prioritário total que é esperado para ser vacinado em todo o estado de São Paulo - o que inclui indígenas, quilombolas, profissionais da área da saúde e idosos com idade acima de 72 anos - é composto por mais de quatro milhões de pessoas.

Pré-cadastro

Para ser atendido mais rapidamente, o governo recomenda fazer o pré-cadastro no site Vacina Já, que economiza o tempo de atendimento em até 90%.

O pré-cadastro não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão se vacinar normalmente, informando seus dados presencialmente no momento da vacinação.

Vacinômetro

Até esse momento, de acordo com o Vacinômetro, já foram aplicadas 3.532.645 doses de vacinas contra a covid-19 em São Paulo, sendo 946.126 de segunda dose.