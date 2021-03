Vacinação na cidade do Rio está garantida até sábado

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que a campanha de vacinação com a primeira dose contra a covid-19 está garantida até sábado (13). A pasta deve receber nesta quarta-feira (10) uma nova remessa de 56 mil doses da vacina CoronaVac e vai distribuir os imunizantes para os locais de vacinação logo após o recebimento no depósito do governo estadual em Niterói, na região metropolitana.

De acordo com o calendário divulgado pela prefeitura, hoje e amanhã (11) será a vez de as pessoas com 76 anos serem vacinadas. Na sexta-feira (12), são os idosos de 75 anos e no sábado (13) será a repescagem para todos as pessoas a partir de 75 anos.

A Secretaria de Saúde informou ainda que continua a aplicação da segunda dose em quem tomou a CoronaVac. Os idosos devem ir à mesma unidade em que receberam a primeira dose, de preferência no período da tarde, e levar o comprovante de vacinação.

Novas doses

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que recebeu ontem 261,8 mil doses de CoronaVac do Ministério da Saúde. A previsão é de que hoje sejam distribuídas novas doses para Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá. Amanhã (11), está previsto o envio dos imunizantes para os demais 88 municípios, por via aérea.