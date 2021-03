MG recebe hoje nova remessa com 300 mil vacinas contra a covid-19

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou que o Estado deve receber, ainda nesta terça-feira (9), uma remessa com mais de 300 mil doses de vacinas contra a covid-19.

No total, serão 303.600 unidades. Esta é a sétima remessa de imunizantes enviada para Minas, que já recebeu 1.813.170 vacinas. De acordo com Zema, o lote chegará às 19h30 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. De lá, ele será encaminhado para a Central de Rede de Frio, que vai fazer a distribuição para as regionais de Saúde.

Até o momento, Minas já aplicou 1.032.449 vacinas, sendo 700.179 como primeira dose e 332.270 como segunda. O grupo prioritário com maior percentual de imunização é a população indígena que vive em aldeias (97,26%). Na sequência, aparecem os idosos com 90 anos ou mais (78,48%) e aqueles que moram em asilos (74,24%).

Irregularidades

Na segunda-feira (9), o R7 publicou a informação de que servidores públicos, concursados e em cargos de confiança da SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) foram vacinados contra a covid-19, mesmo não fazendo parte dos grupos prioritários.

Em entrevista à Record TV Minas, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, confirmou que foi imunizado. Ele avalia que não houve irregularidades, já que quem recebeu a vacina estaria na força-tarefa de combate ao coronavírus no Estado. O Ministério Publico Estadual e a Polícia Federal investigam se houve desrespeito à fila de imunização, já que os funcionários estariam fora dos grupos prioritários

*Estagiário do R7, sob supervisão de Pablo Nascimento