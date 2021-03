Justiça intima prefeitura de Duque de Caxias por vacinação na cidade

A Justiça do Rio de Janeiro intimou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o secretário municipal de Saúde, Antônio Manoel de Oliveira, sobre o processo de vacinação no município do estado do Rio de Janeiro. A juíza Elizabeth Maria Saad, da 2ª Vara Cível de Duque de Caxias, determinou que a prefeitura siga o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a covid-19.

Segundo a Justiça, o motivo da intimação é que Duque de Caxias não cumpriu a decisão judicial de 4 de fevereiro, que determinava que a vacinação fosse feita de acordo com a faixa etária dos idosos, priorizando as idades mais elevadas e sem considerar a atividade profissional.

A decisão da Justiça foi tomada depois que a prefeitura decidiu imunizar profissionais de educação antes de vacinar idosos com menos de 80 anos.

Na última sexta-feira (5), Duque de Caxias decidiu permitir a vacinação de qualquer pessoa com mais de 60 anos, um dia depois de vacinar idosos com 80 anos. A medida provocou uma corrida aos postos de vacinação, não só de moradores locais como também pessoas de outros municípios. Enormes filas foram registradas nos postos.

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Duque de Caxias e aguarda um posicionamento.