Chanceler brasileiro vai a Israel para ampliar cooperação em C&T

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, viajou para Israel, acompanhado de representantes dos ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia. De acordo como Itamaraty, a comitiva brasileira dará andamento à cooperação científica e tecnológica e ao diálogo político entre os dois países. O governo brasileiro pretende ampliar cooperação existente nas áreas de “tecnologias, terapias e vacinas para a prevenção e o tratamento da covid-19”.

“O objetivo é levar toda a área de ciência, tecnologia e saúde que estamos desenvolvendo no país para fazer esse acordo de cooperação em várias áreas do conhecimento, inclusive de medicamentos e também de vacinas”, disse o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcelo Morales. O secretário falou em um vídeo, divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter.

“Esse acordo de cooperação vai ser muito importante porque integra as duas nações para o desenvolvimento de drogas e vacinas”, acrescentou Morales. O governo levará informações a respeito das vacinas contra covid-10 desenvolvidas no Brasil. “São 15 plataformas de vacinas e três chegaram a um grau de maturação que podem começar no próximo mês os ensaios clínicos em pacientes”, disse o secretário do MCTI. Em Israel, a delegação brasileira também buscará informações sobre um medicamento destinado a pacientes de covid nos casos moderados e graves. Esse medicamento, no entanto, ainda está em fase de testes, sem eficácia comprovada.

“Representantes dos ministérios da Ciência e Tecnologia e da Saúde definirão parcerias com os representantes dos institutos de pesquisa israelense que permitirão aos dois países colaborar em estudos de imunologia e pesquisa sobre medicamentos e vacinas para prevenção, controle e tratamento da covid-19”, afirmou o Itamaraty, em nota. A volta da delegação brasileira está prevista para a próxima quarta-feira (10).