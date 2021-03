Rio Branco terá mais 14 profissionais do Mais Médicos

O Ministério da Saúde publicou, no Diário Oficial da União de hoje (5), uma portaria que amplia, por um ano, o número de vagas para médicos que atenderão o município de Rio Branco, no Acre. A contratação tem caráter emergencial e temporário.

De acordo com a portaria, serão abertas 14 vagas no âmbito do programa Mais Médicos, em razão da situação de emergência ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. A contratação não poderá ser prorrogada.

Nota da prefeitura

Em nota recente, a prefeitura de Rio Branco lamentou as mais de mil mortes no estado pela covid-19. A capital contabiliza 619 mortes e 26 mil casos confirmados da doença, desde o início da pandemia.

Na nota, a prefeitura reafirma a importância da ciência na luta contra a pandemia e diz ser "imprescindível reconhecer o valor de nossos pesquisadores e dos profissionais que atuam na linha de frente contra a pandemia".

O cenário pandêmico tem se agravado com as cheias e os alagamentos que afetaram mais de 130 mil pessoas no estado, além de casos de dengue. Diante da situação, foi reconhecida, pelo governo federal, a situação de calamidade pública em dez cidades do estado.