Senado promoverá série de atividades para celebrar Mês da Mulher

O Comitê Permanente do Senado pela Igualdade de Gênero e Raça, junto com outros setores da Casa, promove em março uma série de ações para celebrar o Mês da Mulher.

No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher) a ginecologista e mastologista Daniele Calvano, que também é servidora do Senado, participará de uma mesa redonda intitulada Mulheres Inspiradoras, na companhia de colegas da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União (TCU). O bate-papo será transmitido pela plataforma Zoom.

No dia 16 haverá um debate sobre violência de gênero e sua relação com a saúde. Esse encontro contará com a participação de Fabíola Sucasas, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo.

No dia 25 será realizada uma roda de leitura com o tema As Cicatrizes da Violência - Um Debate sobre o Livro 'Tudo é Rio, de Carla Madeira.

Além disso, serão publicadas matérias especiais sobre direitos das mulheres e igualdade de gênero, o Dia Internacional da Mulher e o sexto aniversário da Lei 13.104/2015 (conhecida como Lei do Feminicídio).