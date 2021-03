Alessandro Vieira e Lasier Martins são diagnosticados com covid-19

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS) foram diagnosticados com a covid-19. Ambos estiveram em Brasília, na semana passada, trabalhando presencialmente no Plenário.

Alessandro informou ter recebido o diagnóstico na noite de segunda-feira (1º). A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar.

“O senador apresenta apenas sintomas leves, está isolado e cumprindo os protocolos de segurança e combate à covid-19”, diz o texto divulgado pelo gabinete.

Lasier confirmou pelo Twitter, na manhã desta terça-feira (2), que recebeu o teste positivo.

“Comunico que testei positivo para covid-19. Estou recolhido em casa e seguindo as orientações médicas”, publicou.

Distanciamento

Após o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinar lockdown na capital, já que a cidade está com leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para adultos próximos de sua capacidade máxima em toda a rede de saúde, pública e privada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, proibiu o acesso de visitantes às dependências da Casa enquanto durarem as medidas temporárias de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19. O ato com a determinação foi publicado na noite da sexta-feira (26).