Sete acontecimentos que marcaram um ano de pandemia no país

Um homem de 61 anos de São Paulo foi o primeiro diagnosticado com covid-19 no Brasil. O caso, confirmado pelo Ministério da Saúde em 26 de fevereiro de 2020, também foi considerado o primeiro da América Latina. Ele havia vindo da Itália, então epicentro da doença no mundo. Hoje, o Brasil supera 250 mil mortos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De lá pra cá, uma série de acontecimentos permearam o combate nacional contra a pandemia do novo coronavírus e entraram para a história





Variantes do coronavírus: a primeira mutação do vírus SARS-CoV-2 foi detectada em setembro de 2020 na Inglaterra. Chamada de variante do Reino Unido, a B.1.1.7 é mais transmissível que o vírus padrão. Em dezembro, outra mutação foi identificada na África do Sul e recebeu o nome de 501.V2. No mesmo mês, foi encontrada também a chamada variante do Amazonas (P1). Essa nova cepa pode se tornar o principal tipo de coronavírus a circular no país devido à facilidade de transmissão e a rapidez com que provoca a infecção da covid-19, segundo o pesquisador Felipe Naveca, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Amazonas, afirmou em entrevista ao R7



Corrida pela vacina: antes que uma vacina fosse aprovada para aplicação no Brasil, houve uma disputa sobre qual seria a primeira. O desfecho se deu no dia 17 de janeiro, quando a vacina de Oxford e a CoronaVac foram aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial. No entanto, ainda não havia doses da vacina de Oxford no país, e a campanha de vacinação começou pela aplicação da CoronaVac. No último dia 23, o imunizante da Pfizer recebeu o registro definitivo da Anvisa, se tornando o primeiro a ter autorização permanente para ser usado em território nacional, embora ainda não haja doses disponíveis. Atualmente, a Janssen - vacina da Johnson - e a Sputinik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, fazem parte do processo de submissão contínua, em que os fabricantes enviam à agência resultados de estudos e documentos conforme eles são obtidos. Isso acelera a avaliação e o aval dos técnicos para a liberação do uso emergencial. Os imunizantes passam por testes para que a eficácia seja também atestada contra as novas variantes do coronavírus

As primeiras vacinas: a vacina de Oxford foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. No Brasil, é produzida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Já a CoronaVac foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, sendo produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Cerca de 6,1 milhões de pessoas foram vacinadas, o que equivale a apenas 2,93% da população brasileira. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira vacinada. Além de trabalhar na linha de frente do combate à pandemia em São Paulo (SP), a profissional também faz parte do grupo de risco por ter hipertensão, diabetes e obesidade

Segunda onda: a flexibilização das medidas de isolamento impulsionaram a segunda onda da pandemia de covid-19 no Brasil. Segundo Lígia Bahia, médica sanitarista e professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), disse em entrevista ao R7, a reabertura sem planejamento e sem testagem está associada ao aumento do número de casos e mortes. As novas variantes do coronavírus também contribuíram para o aumento das internações de pacientes com covid-19. Desde 21 de janeiro, o número de casos ativos da doença no país está em um patamar de 900 mil, muito acima dos 690,6 mil observados em julho, pior momento de 2020 em relação ao cenário pandêmico. O número de mortes também subiu e, no último dia 11, chegou à marca de 1.452 mortes em apenas um dia