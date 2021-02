CI fará audiências com ministros de Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e Minas e Energia

O presidente da Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, Dário Berger, durante reunião nesta quinta - (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou nesta quinta-feira (25) convites para que os ministros de áreas pastas relacionadas à comissão esclareçam aos senadores o andamento de obras e programas prioritários em suas áreas. Serão convidados o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

As audiências ainda não têm data marcada, com exceção daquela destinada a ouvir Tarcísio Gomes de Freitas: a vinda do ministro de Infraestrutura está prevista para o dia 9 de março, embora ainda dependa de sua confirmação.

— O ministro já se mostrou à disposição para vir à comissão. Aliás, esse ministro tem uma competência e uma amabilidade extraordinárias — afirmou o presidente da CI, senador Dário Berger (MDB-SC).

Dário informou que as reuniões da CI deverão ser presenciais, a menos que seja preciso proibir ou cancelar encontros presenciais devido ao agravamento da pandemia.

Rodovias

A CI também aprovou requerimento do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) de audiência pública para esclarecimento e discussão da situação das obras das rodovias BR-242, BR-174, BR-158 e BR-080, e também sobre a revisão da concessão da BR-163. Além disso, esses debates devem abordar a situação das obras das ferrovias Rumo\Ferrovia Vicente Vuolo (Ferronorte), Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) e Ferrogrão, no Mato Grosso.