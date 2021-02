Senado lança aplicativo para celular com notícias da Agência, Rádio e TV Senado

O Senado acaba de lançar o aplicativo Senado Notícias, que dá acesso — por celular ou tablet — a todo o conteúdo da Agência Senado, da Rádio Senado e da TV Senado em uma única plataforma. O aplicativo já está disponível na Play Store, para dispositivos Android, e na Apple Store, para iPhone e iPad. Pode-se acompanhar as notícias por tema, comissão ou parlamentar. E também é possível assistir à TV Senado e ouvir a programação da Rádio Senado, inclusive ao vivo.

A plataforma foi projetada e desenvolvida pela Coordenação de Tecnologia de Informação (CoTI), da Secretaria de Engenharia de Comunicação (SEC), por iniciativa da Agência Senado.

A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, espera que o aplicativo seja mais uma forma de aproximação entre o Senado e a população.

— O aplicativo vai deixar as notícias do Senado mais próximas do cidadão que usa frequentemente o seu celular — ressaltou.

Modernização

Para o diretor da Agência Senado, Flávio Faria, a criação do aplicativo era uma necessidade. Ele destaca que cerca de 70% dos acessos ao site do Senado Notícias é feito via celular.

— Eu considero o lançamento desse aplicativo um marco histórico da Secretaria de Comunicação Social do Senado. A cobertura das atividades legislativas está agora transposta para o aplicativo, que atende a essa demanda crescente por noticiário distribuído em dispositivos móveis.

Segundo Flávio, o aplicativo é o carro-chefe do projeto de substituição do Jornal do Senado impresso, que deixou de circular em dezembro de 2019. A intenção, afirma ele, é que novos projetos sejam criados a partir do aplicativo, como a distribuição de conteúdo segmentado para veículos de comunicação regionais, entidades de categorias profissionais e organizações dedicadas a temas específicos.

Implementação

O coordenador CoTI, Glebson Moura, destacou que, na fase de elaboração do aplicativo, foi realizada pesquisa e análise de pelo menos oito aplicativos nacionais e internacionais semelhantes. Segundo ele, o desenho e a programação do aplicativo foram totalmente realizados internamente, sem necessidade de ajuda externa, e cada etapa recebeu validação e testes da Secretaria de Comunicação Social do Senado.

— Pode até parecer que o aplicativo é uma espécie de site, mas na verdade é outro mundo. Tivemos de aprender novas formas de trabalhar e superar algumas barreiras. Nós aprendemos muita coisa enquanto fazíamos o aplicativo — ressaltou.