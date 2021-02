Bancada feminina terá representante no colégio de líderes, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que tratará do PRS 26/2019, projeto de resolução que garante a participação de uma representante da bancada feminina no colégio de líderes, em reunião marcada com os líderes partidários nesta quinta-feira (25). Segundo o presidente do Senado, a intenção é ter o assunto definido antes do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março.

— Vamos avançar para que, até o início de março — e no 8 de março, Dia Internacional da Mulher — possamos ter a representação já formada e reservar, quem sabe, uma semana dedicada à pauta feminina, das causas das mulheres, e projetos de interesse das mulheres — afirmou.?

Pacheco disse também que fará uma reunião com as 12 senadoras. Ele firmou o compromisso ao responder ao questionamento da senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

— Nós temos aí o 8 de março, temos várias datas simbólicas na luta das mulheres. Nós gostaríamos de ter uma visão de quando se dará [a reunião] para que a gente possa até comemorar — disse a senadora.