Polícia do Paquistão treina para combater a criminalidade de patins

Um grupo de policiais de Carachi, a maior cidade do Paquistão, está treinando mobilidade, equilíbrio e pontaria sobre patins para combater a criminalidade nas ruas. São 10 homens e 10 mulheres que tem como objetivo coibir roubos e assédios nas ruas da cidade. "No momento, isso é um começo. Mas sinto que com esse treinamento poderemos coibir o crime no futuro. Isso vai nos beneficiar muito. De patins, podemos chegar a becos estreitos muito rapidamente, que geralmente são difíceis de acessar”, destaca a policial Aneela Aslam. O grupo não portará armamento pesado e em alguns locais a atuação ocorrerá sem o uso de armas. O policiamento de patins entra em operação oficialmente a partir do próximo mês.