Estado do Rio recebe 196 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que recebeu 196 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca na manhã desta quarta-feira (24) do Ministério da Saúde. O estado aguarda, sem data de entrega pelo ministério, a chegada de 118,8 mil doses da vacina CoronaVac.

Na Coordenação Geral de Armazenamento do estado, em Niterói, as vacinas terão a temperatura checada e serão inseridas em sistema para o controle da logística de distribuição aos 92 municípios. As remessas para a capital, Niterói, São Gonçalo e Maricá serão realizadas por caminhões ainda hoje. Para os demais 88 municípios, as doses serão enviadas por helicópteros amanhã (25), a partir das 7h.

De acordo com o Terceiro Informe Técnico do Programa Nacional de Imunizações (PNI), as 196 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca serão para uso imediato, pois a segunda dose pode ser aplicada com intervalo de três meses. Segundo o Ministério da Saúde, haverá tempo hábil para a chegada de mais lotes da vacina e conclusão do esquema vacinal.

Já a distribuição da CoronaVac deve continuar a ser organizada de modo que a segunda dose seja reservada. Sendo assim, das 118,8 mil doses que vão chegar, 20 mil serão reservadas para a segunda dose do lote já enviado aos municípios entre os dias 19 e 23 de fevereiro. As 98,8 mil restantes serão entregues em duas etapas, metade para primeira dose e a outra metade para segunda dose. O intervalo entre a aplicação das doses deve ser de 21 a 28 dias.

Vacinação

Mais cedo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou pelas redes sociais que a vacinação de idosos com a primeira dose da vacina contra a covid-19 será retomada parcialmente amanhã (25). A imunização foi suspensa na quarta-feira (17) por falta de doses.

Nesta quinta-feira, será a vez dos idosos de 82 anos, na sexta-feira (26), os de 81 anos, e no sábado (27), os de 80 anos. Segundo o prefeito, as demais datas serão divulgadas após a chegada de novas remessas.

A Secretaria Municipal de Saúde estima vacinar mais de 100 mil idosos entre 80 e 82 anos com a primeira dose.