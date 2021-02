Pacientes com fibromialgia falam sobre tratamento que reduziu 90% suas dores

Com o tratamento fotossônico, o paciente recebe a aplicação de um moderno equipamento em conjunto com uma metodologia exclusiva das clínicas MultFISIO Brasil - (Foto: Reprodução/MultFISIO Brasil)

A fibromialgia é uma doença crônica de causa desconhecida, associada ao sistema nervoso central e que gera dores musculares generalizadas e incapacitantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença afeta 2,5% da população mundial e não tem cura, mas existem tratamentos que dão mais qualidade de vida aos pacientes que convivem com a fibromialgia.

Um tratamento inovador desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), tem mostrado resultados significativos, zerando a dor de 90% dos pacientes tratados. Trata-se do tratamento fotossônico, que envolve a aplicação de ultrassom terapêutico e um laser de baixa potência em conjunto com um protocolo de tratamento da MultFISIO Brasil, que apresenta ação anti-inflamatória e analgésica, promovendo equilíbrio no organismo e, consequentemente, controle da dor.

Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior é um dos pesquisadores responsáveis pela criação da técnica de tratamento fotossônico - (Foto: Reprodução/MultFISIO Brasil)

Segundo Antonio Eduardo de Aquino Junior, que liderou a pesquisa clínica para tratamento de fibromialgia, os pacientes fibromiálgicos possuem uma maior quantidade de células receptoras nas palmas das mãos quando comparados aos pacientes saudáveis. Por isso, um dos principais pontos de aplicação do tratamento é nas palmas das mãos. “O tratamento funciona basicamente com a ação conjugada de laser e ultrassom aplicada em pontos determinados, diferentemente da fisioterapia tradicional”, explica o pesquisador. “A gente consegue promover um efeito anti-inflamatório e analgésico sistêmico, fazendo com que o paciente consiga retornar às atividades normais”, diz.

Os pacientes com fibromialgia sentem os reflexos das dores também no dia a dia, já que sofrem com dificuldades para dormir e podem desenvolver até problemas depressivos. Segundo Antonio, o tratamento convencional da doença envolve o uso de muitos medicamentos, o que pode gerar ainda mais indisposição. Com o tratamento da MultFISIO Brasil, o paciente recebe a aplicação do protocolo de tratamento, de forma indolor e com sessões realizadas ao longo da semana, ao todo, são necessárias dez sessões.

As clínicas da rede MultFISIO Brasil estão presentes atualmente em 3 estados do país. Pioneiras em tratamentos inovadores para doenças como a fibromialgia, doença de Parkinson, artrose, artrite reumatoide e outras, a MultFISIO Brasil se reinventa para oferecer aos seus pacientes o melhor da tecnologia, pesquisa e tratamentos que têm bom resultado. “Hoje nós temos ao menos 50% dos pacientes com no mínimo 60% de melhora na qualidade de vida e no mínimo 50% dos pacientes com ao menos 70% de melhora na dor. Cerca de 90% dos pacientes têm melhora nas duas questões”, diz o especialista.

História da vida real

Marinelson foi o grande apoiador de Izabel, que hoje, depois do tratamento na MultFISIO Brasil, se sente melhor e sem dores - (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

Uma das pacientes que viu sua vida melhorar exponencialmente foi Izabel Ranu, de 69 anos, de São Carlos, interior de São Paulo. Izabel sofre com a fibromialgia há mais de 30 anos e já fez todos os tipos de tratamentos que encontrou na cidade onde vive e na redondeza, sem resultados relevantes. Foi o marido dela, Marinelson Ranu, que ouviu falar da técnica desenvolvida pela USP de São Carlos em parceria com a MultFISIO Brasil na televisão e a levou para participar dos testes há cerca de 3 anos, ainda em fase experimental. “No primeiro dia que fui, meu marido me empurrava porque eu não conseguia andar, com tanta dor”, recorda.

“O atendimento e o tratamento foram geniais. Eu só posso agradecer” Izabel Ranu, paciente da MultFISIO Brasil

Izabel lembra que as quatro primeiras sessões fizeram com que ela tivesse vontade de desanimar, já que não via resultados efetivos, mas que a partir da quarta ela já se sentia melhor. “Cada dia que passava, eu me sentia melhor. Fiz as dez sessões e falei para o Daniel e o Antonio [líderes da pesquisa] que queria continuar e segui o tratamento na MultFISIO Brasil. O atendimento e o tratamento foram geniais. Eu só posso agradecer”, conta a idosa. Izabel também explica que antes do tratamento não conseguia fazer suas tarefas domésticas e que hoje tem disposição para tudo. “É claro que não posso abusar! Nessa pandemia eu fiquei praticamente 6 meses sem aparecer na MultFISIO Brasil e eu tive crises, mas não chega em nem um décimo do que tinha antes. O tratamento é genial, muito bom! A equipe é sensacional, os funcionários deixam a gente muito à vontade”, avalia a paciente.

Marinelson, o marido de Izabel, testemunha a melhora. “Antigamente ela não conseguia fazer nada por causa das dores, mas eu indico para quem tem fibromialgia que procure esse tratamento porque é muito bom. Só de melhorar 70% já é bastante coisa. Eu só tenho a agradecer a eles pelo que fizeram com a Izabel”, aconselha.

O paciente Richard Carlos Rocha também está em tratamento de fibromialgia. Veja o depoimento dele:

MultFISIO Brasil

A MultFISIO Brasil atualmente tem unidades espalhadas no estado de São Paulo (São Carlos, Ribeirão Preto, Jaú, São José dos Campos, Mogi Guaçu e São Paulo), Mato Grosso (Cuiabá) e Rondônia (Porto Velho). Para encontrar a unidade mais próxima, acesse: www.multfisiobrasil.com.br ou entre em contato com a unidade matriz na cidade São Carlos pelos telefones (16) 33724508. Celular/ Whatsapp: (16) 997627273.