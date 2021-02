Covid: Latam passa a proibir alguns tipos de máscaras em seus voos

As máscara permitidas são as de pano, cirúrgicas e o modelo FFP2 sem válvula - (Foto: Freepik)

O grupo Latam Airlines vai proibir, a partir de 1º de março, o embarque de passageiros que estejam usando máscaras valvulares de qualquer modelo, protetores bucais, lenços e bandanas de pano como forma de proteção contra o coronavírus.

Em nota, a empresa informou que os acessórios tem baixa eficiência na filtragem de vírus e bactérias e que a proibição faz parte das novas medidas de segurança e higiene operacional adotadas no combate à pandemia.

“Neste momento, os passageiros que utilizam os modelos não permitidos ainda podem embarcar, mas são informados nos aeroportos sobre a alteração da política”, diz o comunicado divulgado no último dia 18. As máscara permitidas são as de pano, cirúrgicas e o modelo FFP2 sem válvula.

A Latam também informou que firmou parcerias com laboratórios clínicos de toda a América do Sul para facilitar o acesso dos passageiros aos testes PCR para detecção da covid-19.