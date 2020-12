Moradores de São Miguel relatam em vídeo morte de grande quantidade de peixe

Grande quantidade de peixes mortos foi registrada no Rio São Miguel, em São Miguel do Guaporé, no Vale do Guaporé, em Rondônia. Na manhã desta quarta-feira (23), vídeos e áudios começaram a circular nas redes sociais do município, narrando a preocupação dos moradores.

Segundo informações, esta não é a primeira vez que isso acontece na região. A situação preocupa pescadores esportistas, produtores rurais e principalmente a Comunidade Quilombola de Jesus, pois, a sobrevivência da comunidade, gira praticante em torno do Rio São Miguel. O fato pode desencadear em desequilíbrio ecológico, por se tratar de importante berçário do Rio Guaporé, acarretado ainda pelo fato dos peixes estarem em processo de reprodução, o que os tornam ainda mais vulneráveis e, a situação se torna ainda mais crítica.

Em um dos vídeos é possível ver boiando diversas espécies de peixes, dentre eles “raias”, “mandis” e até “cacharas”, infelizmente, mortos e outras praticamente sem vida.

Algo que chama ainda mais atenção e a morte de “cascudos”, peixes conhecidos por serem resistentes a condições de baixa oxigenação da água, chegando a sobreviver horas fora da água.

Não é possível quantificar, mas tudo indica que o desastre com a morte dos peixes é ainda maior do que a do ano passado. Disse um morador.

Para o Engenheiro de Pesca Rafael Camonleze Maltarolo, as causas carecem de avaliação minuciosa e podem ser desde a falta de oxigênio, provocada por fortes chuvas, até intervenção humana, proposital ou não intencional com o uso de agrotóxicos em lavouras.