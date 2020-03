Dragão-de-komodo fêmea em zoo gera filhotes sem macho

Biólogos do Zoológico de Chattanoogan, nos Estados Unidos, registraram a reprodução assexuada de um dragão-de-komodo: a fêmea teve três filhote sem a ajuda de nenhum macho da espécie. Esse fenômeno biológico é chamado de partenogênese e ocorre quando há a criação dos embriões pela fêmea de forma independente, ou seja, sem a necessidade de um macho para a fertilização.

As fêmeas dos dragões-de-komodo carregam dois cromossomos, um W e um Z; os machos têm dois Zs. Na reprodução sexuada, como acontece com os mamíferos, por exemplo, cada um dos progenitores fornece um dos cromossomos ao feto. Na partenogênese, a fêmea fornece um único cromossomo W ou Z, que se duplica. “Quando ocorre partenogênese, a mãe pode criar apenas ovos WW ou ZZ. Ovos com os cromossomos sexuais WW não são viáveis, deixando apenas os ovos ZZ para produzir filhotes masculinos”, explicou o zoológico, em comunicado.

Os dragões-de-komodo são a maior espécie de lagarto do mundo, chegando a 3 metros de comprimento. Esses animais são excelentes caçadores e são endêmicos de apenas quatro pequenas ilhas no sul da Indonésia.

"Na natureza, os dragões-de-komodo vivem principalmente isolados e frequentemente se tornam violentos quando abordados, o que permitiu que esses animais evoluíssem para se reproduzir sexualmente e partenogeneticamente", escreveram os especialistas do zoológico em uma postagem no Facebook.

De acordo com a equipe, é comum as fêmeas resistirem às tentativas de acasalamento. Ainda assim, acontece desses animais criarem relacionamentos monogâmicos com os parceiros.