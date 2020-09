Com estoque baixo, hemocentro de Cacoal convoca população para doar sangue

Os estoques de sangue em Rondônia estão baixos em praticamente todo o Estado, e em Cacoal a situação não é diferente. O Hemocentro da cidade atende diversos hospitais da região onde a necessidade é urgente. Além dos hospitais de Urgência e Emergência (Heuro) e o Regional (HRC), outros quatro hospitais particulares contam com o estoque da unidade. Todos os tipos de sangue estão em falta.

Devido à pandemia, o número de doações reduziu bastante, mas o diretor do Hemocentro de Cacoal, Fernando Nogueira, garante que após a completa recuperação da doença, as pessoas que tiveram Covid-19 estão novamente aptas a doar sangue. Além disso, a unidade está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que doam sangue. Além dos materiais serem totalmente descartáveis, a unidade conta com medidas rígidas de higiene e sanitização.

“Estamos recebendo poucas doações, mas a necessidade de sangue é constante. Precisamos contar com o apoio da população, com a doação, para salvarmos vidas. Quem já se recuperou da Covid-19 pode doar sangue e quem deixou de doar sangue com medo da Covid-19, pode ficar tranquilo que seguimos os mais rígidos protocolos de sanitização. Podem vir ao Hemocentro doar sangue sem risco de contrair a doença. Não há motivo para essa preocupação”, garante o diretor.

Recentemente, em Rondônia, os doadores de sangue e também de medula óssea passaram a ter benefício legal de meia-entrada em espetáculos artísticos-culturais e esportivos, incluindo as salas de cinema, cineclubes, teatros e espetáculos musicais. Trata-se de um um incentivo do Governo de Rondônia aos doadores que têm compromisso com a doação. Na oportunidade, o governador Marcos Rocha destacou que a doação de sangue deve ser encarada como um gesto nobre, de solidariedade e amor ao próximo.

Em Cacoal, a doação de sangue pode ser feita entre às 7h e 12h30. Os principais requisitos para a doação incluem ter idade entre 18 e 69 anos, ter peso igual ou superior a 50 quilos, estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e apresentar documentos com foto. Assim que chega à unidade da Fhemeron, o doador faz o cadastro, passa pela triagem e, estando tudo certo, já procedem com a doação. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar sangue acompanhados dos pais ou responsáveis.

Em Cacoal, o Hemocentro está localizado na avenida Malaquita, 3721, no bairro Josino Brito, próximo ao Hospital Regional. O telefone para contato e informações é o (69) 3441-0823.