Repórter descobre câncer depois de telespectador avisar sobre inchaço no seu pescoço

Uma jornalista da Flórida descobriu recentemente que tem um tumor na tireóide - e descobriu graças a uma telespectadora. Victoria Price, jornalista investigativa do WFLA News em Tampa Bay, Flórida, compartilhou a história no Twitter na quinta-feira, agradecendo a uma telespectadora atenciosa por chamar a atenção para um inchaço na garganta.

"'8 On Your Side' não é apenas um slogan da WFLA. É a nossa essência. Mas os papéis se inverteram quando eu encontrei uma espectadora do meu lado, e eu não poderia estar mais agradecida", escreveu Price em comunicado. Ela disse que, ao se juntar a seus colegas na cobertura da pandemia do coronavírus (COVID-19) nos últimos meses, ela não estava pensando na sua própria saúde - então ficou surpresa quando uma telespectadora fez isso.

"Como jornalista, está sendo uma correria desde o início da pandemia. Mudanças sem fim em um ciclo de notícias sem fim", continuou Price. "Ajustando a novos fluxos de trabalho remotos e, no meu caso, assumindo um novo papel de investigadora. Estávamos cobrindo a história mais importante em um século, mas minha própria saúde era a coisa mais distante da minha mente", disse.

"Até que uma telespectadora me mandou um email no mês passado. Ela viu um caroço no meu pescoço. Disse que a lembrava da sua situação. O dela era câncer", revelou. Victoria Price prestou atenção à observação da pessoa e notou o nódulo, descobrindo que seu nódulo - que - como explicou em outro tuíte - é um inchaço resultado de um tumor pressionando sua tireóide. E também é um câncer.

Victoria será submetida a uma cirurgia na segunda-feira para remover o tumor e alguns linfonodos. "O médico diz que está se espalhando, mas não muito, e esperamos que este seja o meu primeiro e último procedimento", disse ela, acrescentando em outro tuíte que a quimioterapia atualmente "não está nos planos".

O email da espectadora foi curto e simples, mas levou Price a procurar atendimento médico. "Olá, acabei de ver sua reportagem. O que me preocupou é o inchaço no seu pescoço", dizia a mensagem. "Por favor, verifique sua tireóide. Me lembrou do meu pescoço. O meu acabou sendo câncer. Cuide-se".

"Se eu nunca tivesse recebido esse e-mail, nunca teria ligado para o meu médico. O câncer continuaria a se espalhar. É um pensamento assustador", disse ela. "Serei eternamente grata à mulher que se esforçou para me enviar um e-mail, uma total estranha. Ela não tinha obrigação de fazer isso, mas o fez de qualquer maneira", disse. Victoria Price concluiu a declaração acrescentando: "O mundo é um lugar difícil hoje em dia. Não se esqueça de cuidar de si. Cuide-se".

O WFLA News também compartilhou a declaração de Price no Twitter, acrescentando: "Nossa família WFLA está enviando todo o nosso amor para a @WFLAVictoria e desejando a ela uma rápida recuperação".