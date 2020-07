Leandro Karnal estreia hoje programa na CNN e explica por que escolheu emissora

Reprodução/Instagram Leandro Karnal com Gabriela e Mari





Estrea nesta segunda-feira (13), na CNN Brasil , o "CNN Tonight". Em formato de talk show, o programa, que irá ao ar de segunda a quinta às 22h30, será apresentado por Mari Palma, Gabriela Prioli, que já faziam parte da emissora, e Leandro Karnal.

Professor, escritor, historiador, palestrante e comentarista, Karnal já esteve na Band e TV Cultura e chegou até a ser assediado por alguns partidos políticos, mas acabou decidindo firmar um contrato com a emissora, buscando algo novo. "Senti a vontade de fazer algo novo, dinâmico e algo que eu nunca tinha feito. Senti no convite da CNN, que veio com o de outras redes, a possibilidade de algo. Gosto desse desafio. Se eu fiz a escolha certa, eu vou saber com o tempo...", disse em entrevista ao Notícias da TV .

Cobiçado

Ele conta que já foi convidado para ser comentarista em outros programas e em outras emissoras, mas que ter um programa como apresentador fixo foi muito tentador. Karnal, inclusive, chegou até a ser convidado também por partidos políticos: "Aparentemente, eu sirvo para muitos partidos, até alguns deles surpreendentes. Os convites são feitos todos em estilo sigiloso, mas de vereador em São Paulo a Senador posso dizer que já fizeram. Nesse momento, prefiro ainda não ir por esse caminho", disse na entrevista ao portal.

Novo programa

"Nós fizemos vários pilotos para aumentar a integração da equipe. Eu sou historiador, sou mais velho; a Gabriela é advogada, professora de Direito; a Mari é jornalista. Cada um tem um enfoque, nós não interrompemos um ao outro e não sobrepomos falas. Cada um corre por uma raia, isso é muito bom", opina Karnal.

O CNN Tonight terá convidados e pretende misturar jornalismo e variedades. Confira uma das chamadas do novo programa da CNN Brasil: