Reprodução/Instagram/Glee Polícia divulga vídeo de Naya Rivera alugando barco





Um corpo foi encontrado no Lago Piru nesta segunda (13), local onde a atriz Naya Rivera desapareceu na última quarta-feira (08). A informac?a?o foi anunciada pelo departamento policial do condado de Ventura, que esta? fazendo as buscas nos u?ltimos dias. Segundo o site TMZ, o corpo é da atriz.

A identidade da vítima ainda na?o foi confirmada e a retirada do corpo do lago esta? em andamento. Mais detalhes sera?o dados em uma coletiva a?s 18h (hora?rio de Brasi?lia).