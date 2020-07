Estado de SP está ingressando em fase de platô da covid-19, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, disse hoje (10), que o estado está entrando em uma fase de platô da pandemia do novo coronavírus, o que indica a situação de um pico contínuo, com estabilidade de indicadores. Contudo, segundo ele, isso não significa relaxamento.

"Estamos ingressando numa fase de platô no estado de São Paulo, depois de um longo período enfrentando o pico. Agora, não apenas na capital, como em todo o estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isso não significa relaxamento, distensão total e absoluta. Significa atenção redobrada para mantermos o platô em todo o estado de São Paulo e o controle sobre a doença", disse ele.

O estado atingiu hoje a sua menor taxa de letalidade, desde o início da pandemia. A taxa, que aponta a gravidade da doença calculando a proporção de óbitos sobre o total de casos, está agora em 4,9%.

Doria anunciou hoje a manutenção do período de quarentena no estado até o dia 30 de julho. E divulgou também a nova atualização do Plano São Paulo, em que apenas quatro regiões do estado terão que continuar mantendo a quarentena, sem poder dar início ao processo de retomada econômica. São elas: as regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Araçatuba e Franca. O restante do estado está ou na fase 2-laranja ou na fase 3-amarela.

O estado de São Paulo soma 359.110 casos confirmados do novo coronavírus, com 17.442 óbitos.