Estado do Rio tem 95.537 casos confirmados e 8.824 mortes por covid-19

A cidade do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 50 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, chegando a 50.129 de acordo com o boletim divulgado hoje (20) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Em todo o estado são 95.537 casos confirmados e 8.824 mortes por covid-19.

Há ainda, de acordo com a secretaria, 1.164 óbitos em investigação, e 288 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 75.899 pacientes se recuperaram da doença.

A capital concentra a maior parte dos casos confirmados, aproximadamente 52,5% do total. Ao todo, foram registrada até o momento na capital 5.791 mortes, o equivalente a 65,6% do total no estado.

Niterói é a segunda cidade com mais casos confirmados no estado, 5.347. Em seguida está São Gonçalo (3.885), Nova Iguaçu (2.893); Duque de Caxias (2.625); e Itaboraí (2.066). Ao todo, 34 municípios têm menos de 100 casos confirmados, sendo que cinco têm menos de 10: São Sebastião do Alto (9); Macuco (8); Santa Maria Madalena (7); Duas Barras (6) e Rio das Flores (4).

Já as cidades com maior número de mortes confirmadas por covid-19, depois do Rio de Janeiro, são Duque de Caxias (371), São Gonçalo (347), Nova Iguaçu (314), Niterói (175), São João de Meriti (174), Belford Roxo (161), Magé (124), Itaboraí (114) e Mesquita (100).

Areal, Cantagalo, Carapebus, Conceição de Macabu, Itaperuna, Natividade, Pinheiral, Quissamã, Rio das Flores, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, registraram a confirmação de uma morte cada por covid-19.

Mais informações estão disponíveis no painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro no site.