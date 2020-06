Ao vivo: Ministério da Saúde fala sobre enfrentamento à pandemia

Neste momento, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco; o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia; a diretora substituta do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, Greice Madeleine Ikeda do Carmo; o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Marques Macário; participam de entrevista coletiva e falam sobre vigilância sanitária e entregas de insumos hospitalares.

Acompanhe ao vivo

Covid-19 já infectou 955.377 brasileiros e provocou mais 46.510 óbitos, segundo consta no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado ontem (17). Até o momento, 463.474 pacientes foram recuperados.

O Ministério da Saúde anunciou durante a reunião da Comissão Tripartite hoje (18) que irá organizar uma licitação para aquisição de medicamentos utilizados durante a entubação, como pré-anestésicos, anestésicos e relaxantes musculares.

A medida respondeu a um pleito das secretarias estaduais e municipais de saúde, que apontaram risco de desabastecimento dessas substâncias diante do aumento de pacientes infectados com a covid-19 e de uma estrutura maior de atendimento. Durante a reunião da Comissão Tripartite, os representantes das autoridades de saúde destacaram a gravidade do problema.

As regiões de Campinas e de Sorocaba, no interior paulista, estão gerando preocupação no governo paulista pelo aumento da quantidade de internações em leitos destinados para o tratamento de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para tratamento de coronavírus em hospitais públicos da região de Campinas está em cerca de 74%, enquanto em Sorocaba chega a 83%.