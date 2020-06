Estado do Rio passa de 80 mil casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro chegounesta segunda-feira (15) a 80.946 casos de covid-19, considerando todas as infecções confirmadas desde o início da pandemia. Dentre esses doentes, 65.053 se recuperaram e 7.728 morreram, o que gera uma letalidade de 9,55% dos casos confirmados.



O balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde também informa que há 1.253 mortes em investigação. Na atualização de hoje, foram acrescentados aos números acumulados 56 óbitos e 1.194 novos casos.



Mais da metade dos casos confirmados no estado do Rio são na capital, que soma 42.385 diagnósticos confirmados e 5.090 mortes.



Em casos confirmados, as outras cidades fluminenses com os maiores números são Niterói (4.671), São Gonçalo (2.946), Nova Iguaçu (2.579), Duque de Caxias (2.218), Itaboraí (1.753), Macaé (1.584), Angra dos Reis (1.492), São João de Meriti (1.321) e Queimados (1.306).



As cidades com mais vítimas da doença, depois da capital, são Duque de Caxias (341), Nova Iguaçu (279), São Gonçalo (279), São João de Meriti (153), Belford Roxo (149), Niterói (146), Magé (112), Itaboraí (107) e Mesquita (93).