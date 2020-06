Prefeitura do Rio entrega tomógrafo em clínica da família

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella entregou, hoje (14), um tomógrafo de alta precisão na Clínica da Família Otto Alves de Carvalho, em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade. Este é o 12º equipamento deste tipo instalado em centros de imagem construídos em bairros de maior circulação, como parte da estratégia de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Os outros tomógrafos de alta precisão estão no Hospital de Campanha da Prefeitura, no Riocentro, e nas clínicas da Família na Barra da Tijuca, em Bangu, na Cidade de Deus, em Santa Cruz, em Campo Grande, no Recreio, também na zona oeste; de Del Castilho, Pavuna, Maré, Madureira, na zona norte; e na Rocinha, na zona sul. De acordo com a prefeitura, além dos tomógrafos, esses locais têm aparelhos de raios x digital para outros tipos de exames necessários.

Renovação

Dentro do planejamento de renovação do parque tecnológico das unidades de saúde da rede municipal, a prefeitura comprou, no ano passado, 27 tomógrafos de alta precisão e pagou valores mais baixo do que teria pago se a compra fosse feita após o início da pandemia.

Além dos tomógrafos, a prefeitura adquiriu 726 respiradores. O prefeito disse que após a pandemia, os tomógrafos ficarão de legado para essas áreas. Ao todo, o município investiu R$ 370 milhões na compra dos equipamentos e insumos.

Para Crivella, os tomógrafos são importantes para o tratamento da covid-19, porque é possível fazer uma antecipação dos diagnósticos. "Hoje Rio das Pedras está recebendo um equipamento extraordinário. O tomógrafo é o melhor exame para a covid-19, [pois] é aquele que faz a imagem do pulmão e se nós pegarmos [o diagnóstico da doença] no início, temos tudo para salvar esta pessoa", disse o prefeito.

Pelos dados da prefeitura, no total, parte dos equipamentos instalados nessas comunidades realizaram mais de 930 exames. Os outros aparelhos estão em fase de ajustes técnicos, testes e treinamento de equipes para iniciar o funcionamento. Contando com os aparelhos também instalados em hospitais municipais, até agora, mais de 166 mil exames foram realizados. Conforme a administração municipal, por mês, cada tomógrafo tem capacidade para realizar 1.200 exames de imagem.

Doação de Sangue

Também neste domingo, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) lançou uma campanha para incentivar a solidariedade e ajudar na recomposição dos estoques de sangue dos hemocentros do estado, que durante a pandemia da covid-19 estão abaixo do ideal. A OndaVermelha CBMERJ, realizada no mês do doador de sangue, é comandada pela Diretoria de Assistência Social (DAS) e estimula a doação entre os militares.

O diretor de Assistência Social, coronel Fábio Couri, disse que a campanha traz um desafio entre os bombeiros. "A tropa está sendo chamada a participar doando e divulgando a importância desta ação na internet. A ideia é que cada militar, que doe, poste uma foto nas suas redes sociais desafiando três colegas a doar também. Basta sinalizar a #OndaVermelhaCBMERJ".

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Roberto Robadey Jr, disse que esta não é a primeira vez que a corporação faz parceria com o Hemorio. "Doar é um ato voluntário e altruísta. Nós, que já salvamos vidas no dia a dia, temos a oportunidade de ajudar ainda mais. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas. Entre nessa onda de solidariedade", pediu.

O voluntário que precisar de informações adicionais, pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708). Não há risco de contrair coronavírus pelo ato de doar sangue, que é um procedimento seguro. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no centro do Rio.