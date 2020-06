Moradores de Manguinhos, no Rio, recebem máscaras contra a covid-19

O Movimento União Rio, em parceria com o Movimento Máscaras pelo Bem, distribuiu hoje (13) quatro mil máscaras de TNT para os moradores do Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio.

A iniciativa, denominada Dia D contou com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que dá fundos para a comunidade, com a finalidade de prestar assistência à população em situação de vulnerabilidade.

A fundadora do Movimento União Rio, Marcella Coelho, disse que, "em meio a essa pandemia, torna-se essencial criar uma rede de solidariedade para ajudar quem mais precisa. As máscaras precisam chegar às pessoas que não têm acesso a este item tão importante de proteção. Queremos garantir que um maior número de pessoas esteja protegido e, com isso, possamos ajudar a salvar vidas", explicou.

A vice-presidente da Associação de Moradores do Amorim, Simone Quintella, informou que, "diante da problemática da covid-19, a associação tomou a iniciativa de mobilizar a população sobre a importância do uso correto das máscaras. Por isso, criamos esse Dia D, que distribuirá as 4 mil máscaras de TNT doadas pelo Movimento União Rio e também mais mil máscaras de tecidos e o material fornecido pela Fiocruz sobre o uso e limpeza".

União

A parceria entre as duas iniciativas sociais já disponibilizou 200 mil máscaras do material TNT - reutilizáveis e laváveis - para serem entregues nas favelas do Rio de Janeiro. A ação se junta a outras do Movimento União Rio que, desde o início da pandemia, prestou assistência a 237 comunidades do Rio.

Em três meses, também foram entregues quase 35 mil máscaras de tecido para famílias em situação de vulnerabilidade pelo Movimento União Rio.

Com mais de 6.500 voluntários, a iniciativa ultrapassou a marca de R$ 46 milhões em doações. Desse valor, mais de R$ 16 milhões foram direcionados para assistência a quase 180 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Até o momento, foram doadas mais de 2,2 mil toneladas de alimentos e quase 730 mil litros de materiais de higiene e limpeza