Estado do Rio de Janeiro confirma mais 2 mil casos de covid-19

O estado do Rio de Janeiro confirmou mais 2.009 casos de covid-19 e chegou hoje (12) a 77.784 confirmações da doença desde o início da pandemia, em março. Segundo o painel de monitoramento da covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde, 61.690 pessoas se recuperaram.

A atualização dos dados nesta sexta-feira também informa que o número de pessoas mortas no estado chegou a 7.417. O balanço de hoje incluiu 54 novos óbitos, que não necessariamente ocorreram nas últimas 24 horas, já que, em alguns casos, os pacientes morreram antes do resultado do teste, necessário para que sua morte seja contabilizada no total de vítimas.

100 dias

O Rio de Janeiro confirmou oficialmente o primeiro caso de covid-19 em 5 de março, há 100 dias. O estado levou até 1° de maio para ultrapassar os 10 mil casos, no 58° dia da pandemia no estado.

O número de casos confirmados cresceu mais de cinco vezes ao longo do mês maio e passou dos 50 mil no dia 30, o 87° dia desde a primeira confirmação.

Desde o início de junho, o estado confirmou mais de 24 mil casos, com pelo menos mil novas confirmações todos os dias.