Estado do Rio de Janeiro passa de 69 mil casos do novo coronavírus

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (8) a 69.499 casos confirmados de coronavírus, segundo o painel de dados da Secretaria Estadual de Saúde. A atualização acrescenta 1.473 casos ao número acumulado desde o início da pandemia e informa ainda que 53.445 pessoas se recuperaram da doença no estado.



O número de óbitos por covid-19 nas cidades fluminenses subiu para 6.781, com a confirmação de mais 74 casos.



O município do Rio chegou a 36.983 casos confirmados da doença, e as outras cidades fluminenses com mais casos desde o início da pandemia são Niterói (4.186), São Gonçalo (2.616), Nova Iguaçu (2.181) e Duque de Caxias (1.829).



Entre as cidades que mais registraram casos no interior estão Macaé, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis.