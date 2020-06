Estado do Rio registra 6,7 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (7) a 6.707 óbitos por covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde divulgados no fim da tarde. O número de casos confirmados no estado é 67.756, sendo que 51.546 pessoas se recuperaram da doença.

O balanço de hoje no estado informa que há 1.136 óbitos em investigação, e 271 suspeitas foram descartadas.

A cidade do Rio de Janeiro chegou a 36.115 casos da doença. As outras cidades fluminenses com mais casos confirmados são Niterói (3.915), São Gonçalo (2.331), Nova Iguaçu (2.183) e Duque de Caxias (1.826).

Fora da região metropolitana, as cidades que registraram mais casos foram Macaé (1.209), Angra dos Reis (1.195) e Campos dos Goytacazes (954).

A capital também é o município com mais mortes no estado, com 4.462 casos. Em seguida, registram mais vítimas as cidades de Duque de Caxias (296), Nova Iguaçu (247), São Gonçalo (240) e Belford Roxo (128).